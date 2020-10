Los futbolistas de la selección peruana se juntaron para enviar un mensaje a todos los ciudadanos. Los miembros de la Blanquirroja pidieron nuestros compatriotas que continúen cumpliendo con todas las medidas necesarias para combatir la pandemia del coronavirus que todavía sigue golpeando al país.

“¡Vamos Perú, tú puedes! El rival más peligroso continúa suelto y debemos seguir preparados para enfrentarlo como un verdadero equipo”, dice la publicación realizada en las redes sociales oficiales de la Bicolor.

En el contenido participaron José Carvallo, Carlos Zambrano, Aldair Rodríguez, Aldo Corzo, Christofer Gonzales, Carlos Cáceda, Wilder Cartagena, Luis Abram, Miguel Trauco, David Dioses, André Carrillo y Jefferson Farfán.

Selección peruana, el mensaje completo de los jugadores

“El COVID-19 aún no se ha ido. Tenemos que demostrar que podemos contra él. No debemos bajar la guardia. Nos costará salir de esta, pero lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque somos un solo equipo. ¡Vamos Perú, tú puedes! Recuerda usar la mascarilla y mantener la distancia. ¿Pichanguear? Ya habrá momento para eso. Es hora de cuidarnos más que nunca. Por ti, por tu familia y por el Perú. Recuerda, ¡unidos somos más fuertes! Por nosotros, ¡arriba, Perú!”, manifestaron los seleccionados.

Ricardo Gareca también se pronunció

El DT de la selección peruana se dirigió a los hinchas incondicionales del conjunto nacional, quienes tendrán que seguir los partidos lejos de un estadio de fútbol. El estratega argentino se comprometió a brindar el mejor de los esfuerzos en los duelos iniciales de Eliminatorias.

“Ojalá puedan apoyarnos, no estarán desde donde siempre nos alentaron. Me gustaría que reflexionen porque esto no ha terminado. Hagan fuerza desde sus hogares, nosotros lo vamos a sentir. Que se queden tranquilos porque dentro del campo lo vamos a dar todo”, concluyó el ‘Tigre’ Gareca.