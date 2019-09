Selección peruana: Los cinco aciertos de Ricardo Gareca en los amistosos de la fecha FIFA

Ni fuimos los peores por perder ante Ecuador, ni seremos fijos candidatos a clasificar al Mundial de Qatar 2022 por tumbarnos a Brasil. Esta fecha FIFA nos ha dejado la mejor reflexión de cara a las Eliminatorias. La selección peruana puede cambiar de sistema, del innegociable 4-2-3-1 al novedoso 4-3-3, y dar un golpe de autoridad ante los ojos del mundo.

Luis Abram, el consolidado

Silencioso y con menos pirotecnia que muchos en la selección peruana, Luis Abram fue el único de los dirigidos por Gareca que triplicó su costo después de la Copa América 2019. Ahora, su pase -que pertenece al Vélez Sarsfield- bordea los 6 millones de euros y desde Europa no tardarán en mandarle un avión.

El zaguero central hace extrañar menos al ‘Mudo’ en Perú. Con 23 años promete futuro y manda un guiño a la formación en las selecciones menores en Videna (jugó Sub 17 y Sub 20). Sólido ante Ecuador y brillante frente a Brasil. Un gol suyo permitió la hazaña en Los Ángeles.

Yoshimar Yotún, el fijo

Lo leí en Twitter. “Que Yotún ni se resfríe en las Eliminatorias”. Quizás, en esta fecha FIFA, más que echar de menos a Paolo Guerrero -autoexcluído de la convocatoria- el Perú de Gareca extrañó a Yoshimar Yotún contra Ecuador y lo disfrutó frente a Brasil. Con Yotún en el campo, Perú gana un buen pie en el mediocampo, con salida limpia y traslado para encontrar las conexiones con la zona de ataque. El capitán de Perú ante el ‘Scratch’ fue parte de la novedad en la medular. Jugó al lado de Aquino y Tapia y el tridente sacó buena nota en el ensayo. Hay que verlos en los oficiales.

Christian Cueva y Raúl Ruidiaz, la deudas

A Christian Cueva se le puede defender a partir de que no sumó minutos en Santos y que sus dos partidos con la selección - de regular desempeño- servirán para que tenga rodaje. De él siempre se espera que sea el conductor del equipo.

En cambio, Raúl Ruidíaz ha vuelto más pesada la mochila con dos nuevos partidos en los que no pudo crearse ninguna ocasión de gol. Todo lo que logra en el Seattle Sounders, la ‘Pulga’ no lo grafica en la selección. La misma discusión que le ocurrió a Pizarro. Otro que no dejó contento a muchos es André Carrillo, casi desaparecido.

Gabriel Costa, la apuesta

Pocas veces, desde que llegó a la Videna, se vio a Gareca poner de titular a un jugador que había entrenado poco con el resto del plantel. Sin embargo, el ‘Tigre’ no dejó de sorprender y mandó a Gabriel Costa en los dos partidos de esta fecha FIFA -Ecuador y Brasil-desde el arranque. El uruguayo nacionalizado peruano no desentonó y dejó satisfecho al comando técnico. Frente a los norteños estuvo movedizo en el frente de ataque a pesar de solo jugar 45 minutos. En tanto, contra Brasil dejó mejores sensaciones. Tapando las salidas de los laterales rivales y buscando siempre el arco contrario.

Pedro Aquino, la vuelta

Jugó media hora contra Ecuador y la volante demostró otra dinámica con él. Para el choque contra Brasil, Gareca movió la pizarra y, en el 4-3-3, Aquino fue el volante por derecha. Auxilió en la medular cuando Yotún desdoblaba o cuando Tapia se replegaba cerca a la defensa.

Recuperado de una dura lesión, Pedro abre el debate sobre su titularidad. Otorga más labor en la marca que Renato y permitiría que ‘Yoshi’ se eche a jugar.