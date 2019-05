Selección Peruana: los 2 nacionalizados que pelearán un cupo para la Copa América 2019

Salió la lista preliminar de 40 convocados a la Selección Peruana elaborada por Ricardo Gareca, de cara a lo que será la Copa América Brasil 2019. El técnico de la bicolor ha incluido a Horacio Calcaterra y Gabriel Costa en ella, dos jugadores nacionalizados que buscarán ganarse un cupo para el torneo.

Gabriel Costa, jugador de Colo Colo, no atraviesa por un buen momento. Los hinchas colo colinos no toleran más el bajo nivel del ex Sporting Cristal y el pasado fin de semana fue abucheado por más de 15 mil aficionados en el Monumental. Incluso la prensa de Chile ha reaccionado ante su bajo nivel. Podría ser su revancha ante los ojos de Ricardo Gareca.

De otro lado, Horacio Calcaterra es un hombre que ha sido recurrente en las convocatorias del 'Tigre' en la era post-Mundial. El jugador de Sporting Cristal sigue teniendo un buen nivel en el conjunto cervecero y esta podría ser su gran chance para alcanzar, por primera vez, una Copa América.

La lista oficial de 23 convocados para la Copa América Brasil 2019 saldrá el próximo 31 de mayo y ambos pelearán por quedarse en la lista final de Ricardo Gareca. Tendrán dos semanas de trabajo para llenarle los ojos al 'Tigre'.

