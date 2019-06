Selección peruana | Lorena Álvarez tras clasificación de Perú: "No aplaudo la mediocridad" | FOTO

Los comentarios sobre la selección peruana siguen llegando de todos lados, después de la sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2019. Uno de ellos ha sido el de la periodista Lorena Álvarez, quien dejó un picante comentario sobre el equipo de Ricardo Gareca tras obtener el pase a la siguiente fase del torneo.

"Nos merecíamos regresar a casa. Colombia y Argentina hicieron su chamba. Meter goles y ganar sus partidos. Yo me quedo con las palabras de Oblitas tras el Mundial, 'hay que acostumbrarnos a celebrar los triunfos", escribió Lorena Álvarez en su cuenta oficial de twitter.

"No digo las cosas para ser popular sino lo que pienso. No me gusta el Perú de esta Copa América. Los sigo alentando y amo a mi selección pero yo no aplaudo la mediocridad. Espero ver otro Perú en cuartos", agregó la coanductora de noticias de Latina.

"Yo miro solo lo que Perú ha venido haciendo y no me parece que merecían pasar a segunda ronda (...) Los amo pero no soy ciega", sentenció.

Perú enfrentará a Uruguay en cuartos de la Copa América 2019

La selección peruana de Ricardo Gareca se viene preparando para lo que será el choque de este sábado en Salvador de Bahía ante Uruguay, por los cuartos de final de la Copa América 2019.

Por lo pronto, Perú deberá buscarle reemplazo de inmediato a Jefferson Farfán, quien ayer 24 de junio fue desafectado de la delegación peruana por una lesión severa a la rodilla izquierda sufrida en el duelo ante Brasil.

