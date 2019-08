​Selección peruana | Lorena Álvarez habló de Paolo Guerrero y envió fuerte mensaje a sus críticos | VIDEO

Lorena Álvarez, conductora de Latina, encendió la polémica en redes sociales criticando a Paolo Guerrero y su no convocatoria a la selección peruana de cara a los amistosos ante Ecuador y Brasil. La figura de televisión aseguró que el 'Depredador' está siendo ingrato con los hinchas 'blanquirrojos' que lo apoyaron en sus momentos más complicados.

'Quiero hablar de fútbol porque se pican y se arañan cuando hablo de fútbol, y como yo soy rebelde lo hago. Quiero hablar de la selección peruana ¿Qué les parece que Paolo Guerrero no venga? Nos ha choteado, no le ha parecido importante los partidos amistosos. Me preocupa el mensaje que de fondo, nos va a hacer falta, no te auto excluyas', aseguró la conductora de Latina.

'A mí la vedad me molesta que Paolo Guerrero no quiera venir a jugar por la selección estos partidos, más aún después de que el país se fajó por él durante su sanción, hicieron hasta marcha y ahora de pronto no quiere los amistosos. Me parece que no está siendo generoso con la hinchada que lo apoyó tanto y lo ve como un ídolo y sí es importante su club, pero el Perú es primero', agregó Lorena Álvarez.

Convocados selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese, Patricio Álvarez, Carlos Cáceda.

Defensas: Luis Advincula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López.

Volantes: Renato Tapia, Carlos Ascues, Pedro Aquino, Josepmir Ballón, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Edison Flores.

Atacantes: André Carrillo, Kevin Quevedo, Gabriel Costa, Raúl Ruidiaz y Yordy Reyna

