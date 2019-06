Lokomotiv busca dar el golpe y tiene en la mira a Luis Advíncula, Renato Tapia y Edison Flores | FOTO

La selección peruana está a un paso de la clasificación para los cuartos de final de la Copa América 2019 y en su plantel tiene a 3 figuras que podrían cambiar de equipo para la próxima temporada: Edison Flores, Luis Advíncula y Renato Tapia.

Según reporta el periodista Stefano Conforti -quien sigue el día a día de Lokomotiv- para Sport Express de Rusia. el cuadro dirigido por Yuri Semin está interesado en los 3 jugadores de la selección peruana y podría dar el golpe luego de la Copa América 2019. Este es un interés personal del propio entrenador.

Recordemos que Edison Flores tiene contrato con Monarcas Morelia y cumplió una gran temporada, pese a que su equipo no pudo clasificar a las fases finales de la Liga MX. Por su parte, Luis Advíncula fue de más a menos con Rayo Vallecano, que se fue al descenso en España; su pase le pertenece a Tigres que buscaría venderlo. Finalmente, Renato Tapia volverá a Feyenoord luego de haber tenido una gran temporada con Willem ll.

4) Semin are personally interested in three Peruvian players who are performing in the Copa America:

-Luis Advíncula (Tigres)

-Renato Tapia (Feyenoord)

-Edison Flores (Morelia)

— Stefano Conforti (@confortistefano) 21 de junio de 2019