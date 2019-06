Selección peruana | 'Loco' Casaretto sabe lo que es marcarle goles a Brasil | VIDEO

Tuvo la copa entre sus manos y fue parte del plantel de la selección peruana que consiguió el segundo y último título en una Copa América. Autor de dos golazos a Brasil en la goleada por 1-3 en las ‘semis’, Enrique Casaretto recuerda aquel partido en el Mineirao.

'Loco' vacunó a Brasil

A un día del choque contra la ‘Canarinha’ , el ‘Loco’ calienta la previa en el canal de Youtube del periodista Juan Carlos Esteves, con una historia que espera se repita mañana en el Arena Corinthians y sellar el pase a los cuartos de final de Copa América. 'Como peruano me siento orgulloso de ser campeón sudamericano. De haberle ganado a Brasil en su cancha y de haber hecho dos goles. Ojalá que Ricardo Gareca eliga a los que están mejor tanto física como técnicamente. Deben de estar preparados para ver si este sábado cumplimos con la hazaña como nosotros la hicimos en 1975. Quiero ver a un Perú distinto, agresivo, que tenga la pelota más tiempo en sus pies, porque Brasil es un equipo que conserva mucho tiempo el balón. Se le tiene que quitar la pelota al rival y generar un buen ataque con peligro'.

'Recuerdo que en esa época, la selección peruana ya estaba conformada y había iniciado las Eliminatorias. Yo firmo por Sporting Cristal después de algunos meses de para por una lesión y comienzo a marcar goles en el campeonato, se los hice a Municipal, Alianza y otros equipos. Luego, Marco Calderón me llamó, jugamos un partido amistoso con Talleres de Córdova de Argentina y yo hice los dos goles. Al día siguiente, la prensa sacó en los periódicos ‘Solucionado el problema de gol con Casaretto’ y eso me sirvió para poder jugar contra Brasil en Belo Horizonte'.

'A pesar de ir ganando, Marco me gritaba para llamarme la atención. Así que cuando hago el primer gol, le digo que me deje jugar tranquilo. La perdía Oblitas, Cubillas, pero no le decía nada, solo a mí. Me repondió ‘es que tú eres mi esperanza de gol'.

'Empezando el segundo tiempo, me resbalo y pierdo el balón y Nílton ‘Batata’ Pinheiro hace el empate y otra vez Marco me llama la atención. ‘Casaretto para qué te resbalas’, me dijo desde la zona técnica. Luego viene el golazo de tiro libre de Cubillas con falta que le hicieron a Oblitas. Dos minutos después anoto el 3-1 final'.

'Lo recuerdo claro. Lo sacaron a Muñante e ingresó ‘Cachito’ y yo le dije que él va bien arriba y yo esperaría a la espalda y viceversa. Ataca Brasil y Sartor se hace una descolgada, saca por banda. Le digo ‘Anda ‘Cachito’’, me peina el balón, la paro de pecho, comienzo a correr y de un zurdazo hago el tercer gol'.

'La celebración del gol quedó en la historia porque yo no sabía qué hacer. Marco me había dicho que era su esperanza de gol. Pero toda pelota que yo perdía era un partido aparte entre él y yo. Venía corriendo y me decía ‘me doy un mortal, me arrodillo, voy donde Marco’, pero a medio camino ya me vinieron a abrazar y ahí solo atiné a saltar. Es una emoción tan grande celebrar un gol con tu selección. Yo no llego a jugar la final contra Colombia porque me lesioné el aductor, pero sí festejé el campeonato'.

