Selección peruana: 'Legión extranjera' prepara maletas para amistosos

Los jugadores de la selección peruana que militan en el exterior cierran sus participaciones este fin de semana porque el 17 de marzo deben estar en Estados Unidos para los amistosos FIFA de la bicolor contra Paraguay el 22 de ese mes, en Nueva York, y El Salvador el 26 en Washington.

Monarcas Morelia, de Edison Flores, choca el viernes con Lobos BUAP, de Beto da Silva, (8:00 p.m., hora peruana), y el sábado Cruz Azul, de Yoshimar Yotún, recibe a Pachuca (6:00 p.m., hora peruana). Anderson Santamaría no jugará el domingo en Atlas con Toluca.

Yordy Reyna, del Vancouver Whitecamps, jugará el sábado contra Dynamo (1:00 p.m., hora peruana); mientras que Marcos López, de San Jose Earthquakes, hará lo propio con New York RB (2:30 p.m., hora peruana). Alexander Callens, del New York City, no será de la partida el domingo ante Los Angeles FC, y tampoco Andy Polo en Portland Timbers frente a Cincinnati.

Willem II, de Renato Tapia, visita el sábado a Feyenoord (1:45 p.m., hora peruana); Vélez de Luis Abram, a Tucumán (11:15 a.m., hora peruana) y Miguel Trauco de Flamengo con Volta Redonda (5:00 pm hp); mientras que Miguel Araujo no estará en Talleres el domingo contra Tigre, como André Carrillo en el Al-Hilal versus Al-Ahli por la Champions de Arabia; Luis Advíncula, de Rayo Vallecano, ante Villareal; y Jefferson Farfán, de Lokomotiv, contra Krasnodar.