El mundial de Rusia 2018 será recordado por todos los peruanos, pese a que la selección peruana fue eliminada en fase de grupos, el equipo de Ricardo Gareca logró clasificar a la fiesta máxima del fútbol luego de 36 años.

Entre los convocados, siempre quedará en debate la no convocatoria de algunos jugadores. Por ello, el portero de Alianza Lima, Leao Butrón señaló que hubiese sido bueno poder ir al mundial de Rusia 2018 junto a Claudio Pizarro.

“Yo sentí que en esta selección peruana liderada por Ricardo Gareca, todos los jugadores se sentían importantes. Yo sí considero que Claudio Pizarro y yo hubiésemos podido ir al Mundial de Rusia 2018”, confesó Butrón en DirecTV Perú.

Todas las declaraciones de Butrón se dieron luego de que Claudio Pizarro se refiriera a Rusia 2018 y confesó que se quedó sorprendido al no ser convocado por el ‘Tigre’ para el mundial de fútbol.

"Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve y me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó, porque pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, dijo Pizarro en una entrevista con Mister Chip.

Claudio Pizarro y el lamento por no ir al Mundial. (Instagram)