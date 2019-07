Selección peruana | Laura Bozzo se convierte en Ricardo Gareca en El Valor de la Verdad | VIDEO

Laura Bozzo se 'convertirá' en Ricardo Gareca durante la próxima emisión de 'El Valor de la Verdad'. El programa conducido por Beto Ortiz tendrá como invitada principal a la recordada conductora de reality shows en suelo peruano.

'Vamos a ver, pensá caxxjo ché pensá che', se logra escuchar en la promoción del programa concurso que estrenará una edición dedicada íntegramente a Ricardo Gareca tras la buena campaña realizada por la selección peruana en la Copa América 2019.

'Me hubiese encantado -y hemos peleado, ya que accedimos- ganar la final. Lamentablemente no se dio, pero me voy con la sensación que seguimos creciendo. Creo que vamos por buen camino', declaró Gareca en la última conferencia ofrecida a los medios de comunicación tras el retorno de la selección peruana a Lima con el segundo lugar de la Copa América.

Gareca también se manifestó sobre el uso del VAR 'A modo de observación creo que los árbitros siempre han estado expuestos a la consideración de la crítica. Me gustaría que el VAR también esté expuesto, y no que se decida en forma privada', agregó el 'Tigre'.

