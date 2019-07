Selección peruana | Las lágrimas de Carlos Zambrano y Paolo Guerrero tras perder la final de la Copa América | VIDEO

La selección peruana no pudo en la final de la Copa América 2019 ante Brasil y se quedó con el segundo lugar el torneo tras un duro partido disputado en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Tras el partido las cámaras a ras de campo de América Televisión pudieron captar la desazón de algunos jugadores como Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Andy Polo y Luis Advíncula.

En el caso de Bolt y el León las lágrimas no pudieron ser contenidas y dejaron notar la rabia que tenían tras perder nuevamente ante Brasil y dejaron escapar algunas lágrimas. Los futbolistas fueron consolados por otros compañeros, quienes pedían mantener la cabeza en alto por el buen campeonato realizado en Brasil 2019.

Carlos Zambrano habla sobre el penal cobrado tras choque con Everton

"Para mí no fue penal y para muchos. Intenté cubrir a Pedro (Gallese), quien estaba a unos metros míos y le gano en el hombro a hombro, tampoco soy débil, soy un defensa fuerte. Si hubiera sido penal lo reconocería como varias veces lo he hecho y así se lo dije al árbitro (Roberto Tobar), pero este se lavó las manos. Me dijo que le avisaron del VAR (…)", manifestó el Káiser.

"Duele porque sabíamos que podíamos ganar este partido. Teníamos al frente a un gran rival, uno de los mejores de Sudamérica y del mundo. Brasil fue un justo campeón e hizo lo que tenía que hacer (…)", agregó.

