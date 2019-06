​Selección peruana | Las frases que dejó Ricardo Gareca tras el triunfo ante Bolivia en Copa América

Estas fueron las frases que dejó Ricardo Gareca tras el triunfo de la selección peruana ante Bolivia en Copa América 2019. La 'blanquirroja' saco un triunfo vital en su afán por clasificar a los cuartos de final del certamen.

Perú rumbo a cuartos

'Nos estamos acomodando nuevamente. Siempre lleva un tiempo y nos costó en el primer tiempo. Bolivia se cerró bien y se animó a buscar el gol. Se nos hizo cuesta arriba en el primer tiempo'

'Vamos a planificar el partido con Brasil. Tenemos un día más de recuperación. Hay que ver que alineación tienen con Venezuela. Es un equipo que juega bien'

'Nunca noté con temor a los jugadores. Son muy seguros y de mucho carácter. La gente apoyó y nos pone contentos. Les pudimos regalar un triunfo y ojalá alcancemos la clasificación'

'Lo de Flores es una decisión mía, pero se está recuperando porque tenía inconvenientes. Nuevamente se posiciona y necesitamos que varios jugadores lo hagan. Él sabe que en cualquier momento estará'

'Para nosotros es importante tener serenidad. Perú necesita siempre jugar desde la tranquilidad y no de la ansiedad. Nos faltó dirección en el remate, pero es bueno intentarlo. Tenemos buenos rematadores de media distancia''

'Lo de Zambrano aparentemente, según lo que me informaron, no es grave. Veremos en qué situación llega de cara al partido contra Brasil. Salió con una molestia y todavía no hay un diagnóstico. Debemos observarlo y veremos en qué situación llega al sábado'

