Selección peruana: Las cinco claves de la derrota ante Francia

Siempre contigo, Perú. Pasaron 36 años para volver a escuchar nuestro himno en un Mundial y tu juego, tu compromiso y, sobretodo, tu crecimiento nos ilusionó. Tu temprana eliminación de Rusia 2018 nos duele y mucho, pero deja mensajes que desde hoy debemos comenzar a analizarlo. Fue un partido parejo, un tiempo para cada uno, pero un frecuente error en salida nos costó caro, costó despedirnos del sueño que nos hiciste realidad.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. Los errores se pagan caro

Como en el partido contra Dinamarca, un error en el medio campo generó el gol del rival. Ante Francia, las salidas se hicieron complicadas por la presión de los gallos y precisamente en un arranque desde nuestro campo, Guerrero pierde el balón contra Pogba y genera la contra. Una nueva jugada a las espaldas de la defensa, que quedó mal parada, terminó con la pelota dentro del arco peruano. Un error, un gol, la eliminación.

2. Presencia ausente

Paolo Guerrero y Christian Cueva no se hallaron en el partido. El Depredador tuvo un duelo aparte con Umtiti y el francés lo ganó. No controló y no recibió cómodo una pelota para poder generar peligro en el arco de Lloris. La desesperación y frustración por tener el arco cerrado pudo más que el capitán. Mientras que Aladino perdió balones fácilmente, sus pases fueron errados y no se atrevió a pegarle de lejos. La confianza se desconectó de él y se fue del partido, de Rusia 2018.

3. Mbappé, el terrible

Miguel Trauco no pudo con Mbappé. Por más esfuerzo que le puso, el francés ganó en el mano a mano y generó las más claras para los gallitos. En el gol, el delantero acompañó la jugada y en el pique le sacó varios metros de ventaja al zurdo quedando solo bajo el arco para empujarla. Si bien, para el complemento, Trauco mejora, sus pases o incursiones en terreno francés no tuvieron el destino correcto y se desperdició salidas por la izquierda.

4. Falta de gol

Al igual que en el debut, Perú generó e hiló jugadas de peligro, pero no se estuvo fino en la definición. Paolo Guerrero no ganó por arriba y con la pelota en los pies tampoco tuvo los espacios para rematar. Poca confianza para rematar de larga distancia. Aquino se atrevió a pegarle desde fuera y casi sorprende a Lloris. Carrillo también lo intentó en dos oportunidades, pero no fue un recurso que pudo cambiar el destino.

5. Reacción tardía

Si bien es cierto, Perú mejoró con el ingreso de Farfán, la conexión de algunos jugadores con el trámite del partido tardó. El reeplanteo de Gareca con la Foquita le dio mayor peso ofensivo y confianza al equipo, sin embargo no se logró romper las dos líneas bien marcadas de cuatro franceses que planteó Deschamps. El tocar y tocar el balón cuando se debió apretar el acelerador impidió que las incursiones de Carrillo por la banda pueda terminar en las redes de Lloris.

