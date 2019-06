Selección peruana

Selección peruana: Las 5 claves del empate de Perú y Venezuela en el debut de la Copa América

La 'bicolor' rescató un punto en Porto Alegre ante la 'vinotinto'

2019/06/15 - 22:25

La selección peruana empató frente a Venezuela (0-0) y la primera impresión es que dejó escapar dos puntos. Y es que tuvo las más claras, pero no supo materializarlas. Ahora, la 'bicolor' se enfrenta a Bolivia en la segunda fecha, donde está obligado a ganar para clasificar; sin embargo, antes, debe interiorizar que el fútbol es contundencia y que se gana con goles y aciertos en el momento preciso.

1. Malas definiciones

La selección peruana no definió bien. Esta deficiencia para cerrar bien las jugadas se puede interpretar en dos sentidos: una mala decisión en el pase final o por la pésima definición de cara al arco rival. Por ejemplo, en la primera mitad (15’), Perú desperdició un contraataque por una endeble y desviada definición de Christian Cueva, que había sido asistido por Jefferson Farfán. Mientras que, sobre los 75’, Flores se encontró con el balón y tiene el arco entero para patear, pero su falta de pericia le hizo tirarla a las manos de Faríñez. Y así, hubo un sinfín de oportunidades más, sin embargo, el VAR, la suerte y los tiros errados lo impidieron.

2. Partido flojo para los jóvenes

Con la certeza de que a la selección peruana no le sobra nada y necesita del oficio y talento de todos para mantener su nivel, se apreció que muchos jugadores no estuvieron en su mejor tarde, algo que, con un equipo corto y reducido, cuesta demasiado. Un claro ejemplo fue Trauco, quien falló en la marca y en el ataque, y estuvo impreciso en las salidas, al límite de fallar en los pases en reiteradas ocasiones. Al lateral, se le suman otros como Yotún o Cueva, que en partidos anteriores han sido más explosivos. Del mismo modo, Farfán y Gonzales no mantuvieron el nivel que se esperaba los 90 minutos.

3. Falta de jugadores en el ataque

A juzgar por la naturaleza del partido (muy cerrado y bastante trabado en la mitad del campo), Ricardo Gareca podía haber mandado al campo a André Carillo mucho antes para darle explosividad al ataque. A Perú le faltó un jugador que sepa encarar y romper la defensa. Si era tedioso entrar jugando por adentro, la ‘Culebra’ era una atractiva opción de despligue por el sector derecho o izquierdo. Pero, la reciente lesión lo condicionó.

4. La gran actuación de Wuilker Fariñez

Venezuela se fue del Arena Do Gremio con un punto gracias, en parte, a la destacada actuación de Wuilker Faríñez, un arquero que estuvo a la altura de las exigencias y respodió sacando varios complicados balones con dirección de gol. A Paolo Guerrero (41’), le sacó un gran tiro libre , bastante bien perfilado a su primer palo; a Edison Flores, en la jugada más clara, le evitó el grito de gol haciendo gala des sus buenos reflejos; y a Farfán, también le sacó una. El portero es subcampeón mundial con la selección sub-20 de su país y, sin duda, el roce internacional le ha hecho crecer significativamente a sus cortos 21 años.

5. La expulsión

Pese a que Venezuela jugó con 10 hombres un buen tramo de la contienda, Perú no encontró los espacios y no supo aprovechar esa superioridad. Esta impresión que dejó el equipo de Gareca se vio reflejada en todo el partido, ya que por momentos perdía el dominio y dejaba que la ‘Vinotinto’ tome el control del duelo. Con esto, se comprueba que un objetivo pendiente para la bicolor es saber mantener un ritmo y nivel los 90’. Finalmente, Venezuela sacó adelante un partido complicado con uno menos. El comando técnico tendrá trabajo hasta por las puras para ganar los próximos encuentros.