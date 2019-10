Selección Peruana: La última temporada donde los futbolistas peruanos militaron en las ligas más importantes del mundo

El Perú no es un país netamente exportador de futbolistas. Al jugador peruano le cuesta llegar, y mucho más mantenerse en la élite del fútbol europeo. Solo basta dar un vistazo a las cuatro ligas más importantes del mundo (Alemania, Inglaterra, España e Italia) y podremos evidenciar que no hay presencia de futbolistas peruanos. El buen presente de la selección peruana no ha logrado ir en contra de una realidad que se mantiene latente en el tiempo.

Para encontrar embajadores nacionales en dichas ligas de renombre, tendríamos que regresar en el tiempo doce años atrás. Fue la temporada 2007-2008 la última que contó con futbolistas peruanos en los torneos más competitivos del mundo. Época que coincidió con una época nefasta para la selección nacional, ocupando la última posición en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010.

Premier League

Claudio Pizarro

A mediados del 2007, se anunció el fichaje de Claudio Pizarro por el Chelsea FC. Tras culminar contrato con el Bayern Múnich, el delantero peruano llegó como jugador libre y firmó un contrato por cinco temporadas, es decir hasta el 2011.

El arribo de Pizarro surgió por un pedido expreso del polémico entrenador portugués José Mourinho. Compartió vestuario con jugadores de la talla de Peter Cech, Frank Lampard, Didier Drogba, Andriy Shevchenko, entre otros.

Finalmente, su paso por el fútbol inglés no fue del todo fructífero. Solo logró anotar dos goles oficiales y en el año 2009 Werder Bremen lo terminó comprando y poniendo fin así a su etapa por los 'blues'.

Nolberto Solano

La primera etapa de Nolberto Solano en la Premier League la cerró en West Ham United. Fue en la temporada 2007-2008 cuando llegó al club de 'Los Martillos', tras haber pasado por Newcastle United y Aston Villa, clubes donde alcanzó tal vez su máximo nivel futbolístico.

Con el equipo de Londres jugó exactamente una temporada. Disputó 23 partidos y marcó en total cuatro anotaciones. En agosto del 2008 pegó el salto hasta el fútbol griego, su nuevo club seria el AE Larisa.

Serie A

Juan Manuel Vargas

La temporada 2007-2008 era la segunda de Juan Manuel Vargas en el fútbol italiano. Había llegado un año antes al Calcio Catania, club que lo había comprado al Colon de Santa Fe de Argentina.

Las buenas actuaciones de Vargas hicieron que varios equipos importantes de Europa se fijen en él y quieran contar con sus servicios. Su gol más recordado es el que le anotó al AC Milán por la Copa Italia, el cual fue fundamental para dejar fuera de la competición al histórico equipo milanes.

A la temporada siguiente se anunció su fichaje por la Fiorentina por 12 millones de euros, el cual se convirtió en ese momento en el pase más caro de un peruano en el extranjero.

Bundesliga

Paolo Guerrero

Unas de las mejores temporadas de Paolo Guerrero en la Alemania fue sin lugar a dudas la 2007-2008. Jugó aproximadamente 30 partidos y anotó 9 goles.

Al final de la temporada terminó siendo el tercer máximo goleador del equipo, detrás del croata Ivica Olic y el ex seleccionado holandés Rafael van der Vaart.

Con la camiseta del Hamburgo, Paolo alzo la ya extinta Copa Intertoto de la UEFA. Tras permanecer casi seis temporadas en el club de los 'dinosaurios', el delantero peruano emprendió una nueva aventura futbolística. Esta vez sería en la Liga Brasileña y defendería los colores del Corinthians.

La Liga

Santiago Acasiete

El único futbolista que logró emigrar a Europa tras la hazaña histórica de Cienciano del Cusco (Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004) fue Santiago Acasiete.

En el verano europeo del 2004, el ex defensor de la selección peruana era anunciado como nueva incorporación del UD Almeria, club en ese entonces perteneciente a la primera división español.

Para la temporada 2007-2008, el popular 'Santi' ya era uno de lo máximos referentes de su equipo. Se había convertido en un habitual titular y portó en varios juegos la cinta de capitán.

El año 2012 acabó su travesía por el viejo continente y regresó al club que lo catapultó a la élite del fútbol europeo, Cienciano del Cusco.

Damian Ismodes

A inicios del 2008 y con tan solo 18 años, Damian Ismodes lograba llegar hasta el fútbol europeo. Tras haber sido una de las principales figuras de Sporting Cristal y pieza fundamental para que el equipo celeste salve la categoría, 'Damichon' era fichado por el Racing de Santander.

El club español apostaba a que el jugador peruano podría ser una de sus nuevas figuras y poder en el tiempo obtener alguna ganancia con una futura venta.

Sin embargo, nunca logró consolidarse y solo disputo un par de minutos con el equipo. Para la siguiente temporada salió a préstamo al Eibar de la segunda división española y finalmente el año 2009 terminó regresando al fútbol peruano.