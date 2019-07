Selección peruana | La reacción de Laura Bozzo tras las comparaciones con Ricardo Gareca | VIDEO

Ricardo Gareca es uno de los personajes de la selección peruana más queridos por todo lo que ha venido consiguiendo hasta ahora en el fútbol peruano.

El cariño que tienen por el técnico de la selección peruana hace que algunos hinchas curiosos le pongan chapas más allá de las conocidas en el argot futbolero como son "Tigre" ó "Flaco".

Uno que otro aficionado relaciona a Ricardo Gareca con la presentadora de programas Talk Show, Laura Bozzo, quien se ha referido al respecto de manera muy amigable: "Un beso para la selección peruana, porque para mí es un orgullo ser subcampeón, Gareca te amo. Todo el mundo dice que me parezco a Gareca (...) A ver ríanse desgraciados. Claro, dicen que se parece a mí. Le mando un beso. Lo conozco por lo que se ve en televisión, pero de verdad muy bueno", expresó Laura Bozzo en una entrevista con Milagros Leiva.

"Me encanta el fútbol, creo que me he quedado sin voz por ver los partidos de la selección. Vimos el partido con mi productor y hemos gritado, pero algo que era de locos", agregó.

Ricardo Gareca se queda con Perú

Una vez finalizada la Copa América 2019, Ricardo Gareca se encargó de despejar las dudas sobre su continuidad con la selección peruana tras varios rumores que lo ponían como el nuevo seleccionador de Argentina en el 2020.

"Tengo un gran respeto por mi país. Soy argentino. Amo a mi país. Pero tengo contrato con un país que me ofreció todo. Me dio todo. Y que ahora tengo un contrato por delante", respondió Ricardo Gareca.

"Más allá de cualquier situación que se pueda presentar, estoy acostumbrado a respetar los contratos. Nosotros tenemos un gran compromiso con Perú. Mi contrato vence el 2021, y si llegamos a clasificar (al Mundial) se prorroga", continuó el DT argentino.

