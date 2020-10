Ricardo Gareca dio este viernes la lista de convocados a la selección peruana para los partidos frente a Chile y Argentina, por la fecha doble de noviembre para las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Dos de las principales ausencias son Carlos Cáceda y Carlos Zambrano, quienes salieron expulsados en el encuentro frente a Brasil.

Según el periodista Horacio Zimmermann de Movistar Deportes, el comando técnico de la selección peruana habría tomado la decisión de no llamarlos para esta fecha doble porque aún no se conoce la cantidad de partidos de sanción que tendrán ambos futbolistas y no quieren arriesgarse a convocarlos y no poder utilizarlos.

De esta manera, ambos futbolistas no serán tomados en cuenta en esta fecha doble de Eliminatorias ante Chile y Argentina.