Selección peruana: La nueva faceta de William Chiroque tras retirarse del fútbol profesional

Sigue adelante. William Chiroque colgó los chimpunes a fines del 2018 cuando vistió la camiseta del Atlético Grau de Piura. En ese momento, el popular 'Periquito' dijo que se iba a dedicar a la agricultura en el norte del país -su tierra- y se iba a alejar por completo del fútbol.

Sin embargo, Chiroque ha decidido a la hora de la hora, ayudar a los jóvenes que quieren dedicarse al fútbol, por ello, ha confesado que viene trabajando en la Municipalidad de Tambo Grande junto al 'Malingas' Jimenez.

"Nos estamos enfocando en el reclutamiento de jóvenes promesas. También realizamos campeonatos, para que ellos disputen el campeonato que realizamos entre los caseríos de la zona (147)”, reveló Chiroque a Depor.

Asimismo, el 'Periquito' agregó que no ha dejado su chacra y que ahora sembrará plátanos junto a su hermano porque por su cabeza no pasa la idea de ser técnico de algún equipo.

Finalmente, Chiroque agradece a todos los seguidores del fútbol que aún lo recuerdan pese a que rechazó ofertas en la Segunda División por las lesiones que tenía. "Rechacé la oferta de Atlético Grau de Piura, porque me siento cansado por las lesiones. Gracias a Dios, no son lesiones crónicas, sino solo desgarros. Le mando un saludo a todos los que me apoyaron en mi etapa como profesional" dijo.