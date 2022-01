En poco tiempo, Gianluca Lapadula se ha vuelto importante, no solo para Ricardo Gareca en la Selección Peruana, también para los aficionados peruanos. Esto ha sido notado por el ‘Bambino’ que, en diálogo con GOLPERU, le dedicó unas palabras al país y los hinchas.

“De lo único que me arrepiento es de no haber conocido antes Perú porque me hubiera cambiado la vida”, sostuvo el delantero ítalo-peruano, de presente en la Serie B de Italia, en diálogo con GOLPERU.

Cabe destacar que Gianluca Lapadula mantiene buenas cifras estadísticas con Benevento en el torneo de segunda división de Italia. Tras 15 apariciones del delantero de la Selección Peruana, es el máximo artillero del certamen, con 10 celebraciones, y también aportó en otro aspecto para su equipo: suma cuatro asistencias.

Con la blanquirroja, el ‘Bambino’, lleva disputados un total de 17 partidos y anotó cinco goles: tres por la Copa América y dos por las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, más allá de sus buenos números, la afición le reconoce su esfuerzo siempre que le toca saltar al campo de juego.

El camino a la Serie A y el Mundial

De acuerdo con la programación brindada por Benevento, Gianluca Lapadula regresará a la acción el jueves 13 de enero en el duelo frente a Monza correspondiente a la jornada 18 del campeonato de ascenso. Luego, el domingo 16, la escuadra del ariete se medirá con Spal y el sábado 22 ante Alessandria.

Enseguida, tendrá que reportarse con la Selección Peruana para afrontar la reanudación de las Eliminatorias camino a Qatar 2022. En primera instancia, el viernes 28, el equipo de Ricardo Gareca visitará a Colombia en Barranquilla. De inmediato, el martes 1 de febrero se desarrollará el juego ante Ecuador en Lima.