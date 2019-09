​Selección peruana | Kevin Quevedo reveló qué le dijo Ricardo Gareca segundos previos a su debut | VIDEO

Kevin Quevedo hizo su debut en la selección peruana frente a la selección de Ecuador en un amistoso FIFA donde la 'Bicolor' cayó por 0-1 en los Estados Unidos, gracias a un gol de Erick Castillo.

El delantero de Alianza Lima expresó su felicidad por haber debutado, pero le queda el sinsabor de la derrota: "Contento porque es mi primer partido, es un sueño que tenía de niño, he trabajado mucho para vivir este momento, pero no sacamos el resultado, no ganamos", afirmó Kevin Quevedo para Movistar Deportes.

De otro lado, el extremo reveló la charla que sostuvo con Ricardo Gareca segundos previos a ingresar al campo de juego. "Me dijo por qué lado me siento más cómodo y me puso por la banda. Libertad para moverme, que haga los recorridos y poder hacer gol", añadió.

Finalmente, expresó lo siguiente: "Entré con ganas de hacer un gol, con ganas de sumar para el equipo, así sea el primer partido, pero no salieron las cosas. Tuve muchos nervios, siempre están, pero entré con ganas de hacer las cosas bien, eso me ayudó", sentenció Kevin Quevedo.

