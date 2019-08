Selección peruana | Kevin Quevedo jugó de '9' y anotó tres goles en prácticas de la blanquirroja

Conforme pasan los entrenamientos en la Videna, Ricardo Gareca se convence de que fue una buena decisión convocar a Kevin Quevedo.

El ‘Tigre’ decidió darle la oportunidad, para tener un poco de frescura en la volante y una opción más en la delantera de la selección peruana, y no se equivocó porque el joven atacante ha sabido devolver la confianza con buen juego y goles.

En el tercer día de entrenamientos, Kevin Quevedo mostró todo su potencial en los trabajos en espacio reducido, en los que inició como extremo por derecha, posición en la que se desempeña en Alianza Lima.

En esa ubicación, Ricardo Gareca le exigió compromiso al momento de hacer el recorrido y de presionar al rival, distribución a un toque, siempre a ras de campo y al compañero mejor ubicado y desborde hasta la última línea.

Luego de unos minutos, el ‘Tigre’, quien observaba atentamente todos sus movimientos y se convencía de darle algunos minutos en los duelos amistosos, le pidió que se meta más de punta, puesto que también conoce y en el que puede explotar su velocidad.

Como punta, Kevin Quevedo no decepcionó y marcó tres goles, dejando en claro que no le pesar la responsabilidad.

Exigencia máxima

A pesar de que todavía faltan algunos días para el amistoso, Ricardo Gareca no ‘afloja’ y exige al máximo a Kevin Quevedo, quien, de los tres jugadores que vienen trabajando en la Videna, es el único que no ha estado en convocatorias anteriores y desea que sienta el rigor, para que en los próximos días cuando esté con sus demás compañeros no sienta el rigor y se desenvuelva de la mejor manera.

Además, si es que mantiene su nivel en los amistosos y continúa haciendo las cosas bien con su equipo, el entrenador tiene en mente seguir convocándolo para los siguientes amistosos.

Hoy, en el cuarto día de entrenamientos, el atacante continuará mostrándose y poniendo la cuota de habilidad, para poder tener algunos minutos frente a la selección ecuatoriana y contra la brasileña, en la que tendrá la oportunidad de enfrentar a su ídolo, Neymar.