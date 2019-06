Selección peruana

Selección Peruana: Julio Segura no descartó a Luis Advíncula de la Copa América

El lateral derecho de la bicolor salió lesionado ante Costa Rica

2019/06/06 - 12:04

Si algo negativo dejó el amistoso frente a la Selección de Costa Rica fue la cantidad de lesionados que tuvo la Selección Peruana, pues Paolo Hurtado, Renato Tapia, Christofer Gonzales y Luis Advíncula tuvieron que dejar el campo de juego.

Sobre la lesión de Luis Advíncula, el médico de la FPF, Julio Segura, reveló que no es una lesión de gravedad y no quedó descartado para la Copa América: "Tiene un esguince de tobillo. Vamos a ver cómo evoluciona. No se descarta a Advíncula para la Copa América", indicó el médico luego de los chequeos médicos.

Video: Movistar Deportes

Cabe recordar que luego del partido, Luis Advíncula se encargó de descartar cualquier tipo de lesión de gravedad, lo que tranquilizó al comando técnico: "Me doblé el tobillo, pero yo me siento bien, no pasa nada. A mí no me saca nadie de la selección", señaló el lateral derecho de la bicolor.

Lo más probable es que Luis Advíncula no esté presente ante Colombia como parte de su recuperación, para que pueda llegar al 100% para la Copa América.

