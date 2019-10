Selección peruana: Julio César Uribe dispara contra Ángel Comizzo y Manuel Barreto por sus jugadores convocados | VIDEO

No aguantó. En la última semana, los técnicos de Universitario y Sporting Cristal, Ángel Comizzo y Manuel Barreto respectivamente, mencionaron en sus distintas conferencias de prensa de que la selección peruana no debería afectar a los equipos a la mitad del campeonato. Y es que para el próximo partido entre ambos equipos tiene la baja de hasta 14 jugadores.

"Hay jugadores que se pierden el 30 por ciento de partidos con sus clubes”, dijo Barreto a mitad de semana, mientras que Ángel Comizzo se refirió al llamado de Alejandro Hohberg a la selección peruana y dijo estar sorprendido: "Fue sorpresivo que lo llamen a las 8 de la mañana. El equipo no se va a mermar por las bajas", indicó el 'Indio'.

Por ello, este fin de semana, Julio César Uribe no dudó en criticar a ambos técnicos y dijo que las reglas están hechas para cumplirse, sino, que no jueguen. "Hay reglas que se tienen que respetar, la U quiere programar el partido, Cristal lo mismo, entonces que no jueguen pues y que lo hagan cuando quieran", dijo eufóricamente el DT.

