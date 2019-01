Selección peruana jugaría contra Argentina en España

De cara a la preparación para la Copa América Brasil 2019, la Selección peruana negocia un amistoso con la Selección Argentina en la fecha FIFA de mayo, a jugarse en España. La decisión final podría concretarse durante el sorteo de esta competencia en Río de Janeiro el próximo 24 de enero.

Según publica el periodista Álex de Llano del diario AS de España, la Selección Argentina que aguarda el retorno en el presente año de Lionel Messi, se postula para jugar con la Selección peruana en el mes de mayo por la fecha FIFA. En ese sentido plantean que lo ideal sería que se jugase en Europa, concretamente en España, para que los convocados por Lionel Scaloni no sufran un desplazamiento demasiado largo. Las conversaciones entre las dos federaciones se iniciaron hace unos días, pero todavía no hay acuerdo para el desarrollo del partido.