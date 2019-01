Selección peruana jugará seis amistosos previo a las Eliminatorias 2022

Lo recibieron bien. Luego de que la propia Conmebol confirme que el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial de Qatar 2022 se atrasarán para el mes de marzo de 2020, desde la Federación peruana de Fútbol recibieron bien la noticia, pues consideran que tendrán más partidos de preparación encima.

"Viene bien empezar en marzo porque tendremos seis partidos encima. Eso es bueno, para que los jugadores tengan más actividad", declaró el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, quien se encuentra en Brasil para lo que será el sorteo de la Copa América de Brasil 2019.

Asimismo, el directivo de la FPF no se 'preocupa' por un cambio radical en la logística de cada partido, pues las fechas en general no se han modificado, solo el inicio de la misma. "Las fechas en los periodos de partidos no han variado así que el movimiento logístico es muy similar", agregó.

Por otro lado, situándose en los amistosos previos que tendrá la selección peruana antes de la Copa América, García Pye dijo que solo esperan conocer a sus rivales en el torneo americano para poder planificar los encuentros amistosos.

"Esperamos que termine el sorteo para conocer a nuestros rivales y planificar los dos amistosos previos a la Copa América, para que no existan cruces con los equipos que nos toca enfrentar", finalizó el gerente de selecciones.

