Perú jugará amistosos previos a Brasil 2019 en Matute y Monumental

Se preparan los amistosos. La selección peruana se prepara para la fecha FIFA del mes de marzo en donde enfrentará a Paraguay y El Salvador en Estados Unidos, sin embargo, no son los únicos partidos de preparación para la Copa América 2019, sino que el equipo de Ricardo Gareca tendrá dos amistosos en Lima y uno más fuera del país.

Los encuentros que se realizarán en la capital no podrán ser en el estadio Nacional porque el coloso de José Díaz no estará apto para el mes de junio, pues como ya se sabe, el recinto deportivo entrará en un mantenimiento intenso para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no podrá ser utilizado por la selección y mucho menos alguno de los clubes de Lima.

Foto: José Luis Cárdenas / Grupo Epensa

Ahora, las alternativas son el estadio de Alianza Lima, Matute y el coloso de Universitario, el estadio Monumental, en este último ya se jugó uno d los partidos por las Eliminatorias al mundial de Rusia 2018 y este año podría ser la sede de uno de los partidos amistosos.

Hasta el momento, el estadio de Matute albergaría el Perú vs Costa Rica (solo faltaría la confirmación oficial) el próximo 5 de junio y el domingo 9 la 'blanquirroja' se trasladaría al estadio Monumental para recibir a Colombia. Hasta el momento, la FPF no se ha pronunciado al respecto con el tema de las selecciones rivales, pues estarían esperando el final de la fecha FIFA.

