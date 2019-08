Selección peruana | Juan Carlos Oblitas se refiere a la posibilidad que Juan Reynoso sea técnico de la bicolor

El director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, fue entrevistado en el programa Las Voces del Fútbol de Radio Fiesta. Se tocaron muchos temas aparte del caso Paolo Guerrero.





Uno de ellos fue la contratación del peruano Juan Reynoso (hasta hace poco estratega de Real Garcilaso) como técnico de Puebla de México de la Primera División del fútbol azteca. Acerca del 'Cabezón'. Juan Carlos Oblitas opinó acerca de Reynoso.

"Yo he conversado con Juan Reynoso en otro tiempo, pero en este momento no hay lugar para que pueda entrar en la Federación Peruana de Fútbol, no obstante, para nadie es un secreto que es el mejor o de los mejores técnicos peruanos".

Antes de que el plantel de la selección peruana viaje rumbo a disputar la Copa América 2019, Juan Reynoso estuvo de visita en la Videna, y tuvo la oportunidad de conversar con Ricardo Gareca.

