Selección peruana: Juan Carlos Oblitas habría decidido no seguir en la FPF

Las cosas andan movidas en la interna de la Federación Peruana de Fútbol a raíz de la difusión de los llamados "audios de la vergüenza", que revelan la corrupción en las entrañas del sistema judicial, en donde también ha sido implicado el presidente de esa entidad, Edwin Oviedo.

Así, más de uno de los que conformaron el equipo administrativo, que también aportó lo suyo para la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, estaría pensando en 'abandonar el barco'. "Hay personas que ya tomaron decisiones porque tienen cosas que cuidar, cosas que proteger", afirmó el periodista Carlos Alberto Navarro en su programa en Radio Exitosa.

Quien ya habría decidido hacerlo es Juan Carlos Oblitas, quien se desempeñaba como gerente deportivo.

"Oblitas no se queda. La bulla es muy grande y en estos momentos a él no le interesa el cargo. ¿Se va a llevar a cabo la conversación? (Entre Oblitas y el asistente de Gareca o su abogado) No, no habrá reunión", aseguró el 'Tigrillo'.

El conductor de "Exitosa Deportes Nigth" también indicó que la única manera de salir de esta situación incierta que se vive en la FPF, y que perjudica la posible continuidad de Ricardo Gareca, es que Edwin Oviedo sea relevado de su cargo.

"La única manera de salvar esto es que saquen a Oviedo. No que se retire, sino que lo saquen", apuntó.