Selección peruana | Juan Carlos Oblitas no descartó postular a la presidencia de la FPF

Juan Carlos Oblitas, actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), volvió a hablar sobre sus intenciones de postular a la presidencia de la FPF, además de otros temas.

"Sobre si deseo postular a la presidencia de la FPF, primero quiero ver cómo quedan los nuevos Estatutos, para saber si me puedo presentar o no. He visto algunos puntos de ese documento que no me permitirían ser parte de una elección, lo cual me pareció muy extraño", indicó en entrevista a El Comercio.

Sobre la selección peruana Sub 23 que participará en el Preolímpico, indicó que es muy probable que Nolberto Solano siga al mando de equipo nacional: "Aquí muchas veces somos injustos y no analizamos que este torneo de los Panamericanos tuvo muy poca preparación", agregó.

Juan Carlos Oblitas llegó al cargo de director deportivo el 2014, luego que Edwin Oviedo ganará las elecciones a la presidencia de la FPF. Juan Carlos fue importante para la llegada de Ricardo Gareca a la selección peruana.

