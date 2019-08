Selección peruana | Juan Carlos Oblitas le manda mensaje a Paolo Guerrero y revela que ya habló con Ricardo Gareca

El tema Paolo Guerrero sigue generando dudas en el entorno de la selección peruana. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, volvió a hablar del capitán de la selección peruana en entrevista para Las Voces del Fútbol de Radio Fiesta.

"Los dichos de Paolo Guerrero no me generaron nada. Yo no cambio nada de lo que dije. Hablé con Ricardo Gareca y hoy lo más importante es la selección peruana. Doy por cerrado el tema Paolo Guerrero", dijo Juan Carlos Oblitas.

Juan Carlos Oblitas fue técnico de la selección peruana en el proceso camino a Francia 1998, y se puso en el lugar de Ricardo Gareca: "Como técnico de la selección peruana, nunca di permiso a un jugador. Se sabe perfectamente como son los calendarios de los futbolistas nacionales".

Juan Carlos Oblitas tomó el cargo de director deportivo a inicios del 2015, cuando la Federación Peruana de Fútbol estaba comandada por Edwin Oviedo.

