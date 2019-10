Selección peruana | Juan Carlos Oblitas lanza fuerte advertencia a jugadores inactivos en sus clubes [VIDEO]

Se vienen los amistosos de la fecha FIFA en noviembre para la selección peruana y hay jugadores como Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes forman parte del equipo titular de Ricardo Gareca, que continúan inactivos en sus clubes. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre esta situación.

La inactividad es un problema

"Es un problema, sí. En estos momentos hay jugadores que al no estar actuando en sus equipos, Ricardo Gareca los llama acá para que tengan esa actividad, porque además son jugadores del equipo base. Pero si esos jugadores de acá a marzo, porque la selección no vuelve al campo hasta marzo, no tienen actividad, ahí sí habrá un problema porque es casi imposible que sean llamados en ese momento a la selección", afirmó Juan Carlos Oblitas en entrevista con Movistar Deportes.

Las palabras de Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, sobre todo lo que pasará con la #SelecciónPeruana hasta las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022



Por ahora, Christian Cueva solo ha logrado sumar un total de 736 minutos en este 2019 con la camiseta de Santos, mientras que Carlos Zambrano solo pudo jugar 680 minutos cuando aún vestía la camiseta de Basilea, pues en Dinamo Kiev ha quedado relegado por una decisión técnica.

Los próximos amistosos FIFA

Recordemos que la selección peruana jugará ante Colombia y Chile en los próximos amistosos FIFA. Este año, previo a la Copa América, la 'Bicolor' cayó ante los cafeteros en el Monumental y a la 'Roja' logró vencer 3-0 en la Copa América Brasil 2019.

