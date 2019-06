Selección peruana | Juan Carlos Oblitas: "Con sus condiciones habría jugado en el Real Madrid"

La gran incógnita de la participación de la selección peruana en la Copa América 2019 ha sido la ausencia de André Carrillo, pues la 'Culebra' solo ha disputado 3 minutos en el certamente (ingresó ante Venezuela).

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, habló sobre el presente del delantero de la 'Bicolor': "El único que puede responder esa pregunta es Ricardo y cuando ha respondido, ha dicho que son decisiones técnicas. Y eso hay que respetar. Cuando era técnico, les decía a mis jugadores, a los que no jugaban: hazme difícil la decisión, hazme dudar, complícame. No salgas y digas no juego porque el técnico no quiere", indicó a El Comercio.

De otro lado, el 'Ciego' habló sobre su cambio de la Premier League a la liga de Arabia Saudita : "Si no se da en un fútbol de primer nivel o no tienes las oportunidades para poder crecer en ese fútbol y ganar más, de repente se da en otros lados y ya prima la parte económica. Eso, definitivamente, choca con la parte futbolística. Y son cosas que a Ricardo le han mortificado siempre. Porque conoce de la capacidad de estos chicos y sabe que peleándola la hacen en cualquier lado. Pero es una parte de lo que puede estar pasándole a André. Como siempre le digo, si hubiera tenido tus condiciones, hubiera jugado en Real Madrid", sentenció Oblitas.

André Carrillo podría volver al once titular de la selección peruana ante la selección uruguaya este sábado 29 de junio, cuando se enfrenten por los cuartos de final de la Copa América 2019.

