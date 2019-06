Selección peruana | Ex DT de Uruguay: "Perú no tiene el mismo nivel con el que llegó al Mundial"

El técnico uruguayo con un paso por su selección, Jorge Fossati habló de partido por los cuartos de final entre la selección peruana y Uruguay por la Copa América 2019. "A Perú no lo tenía precisamente entre mis candidatos porque no tiene el mismo nivel con el que llegó al mundial, por eso el favorito es Uruguay", mencionó en Radio Ovación.





"No me gusta hacer demagogia pero llega mejor Uruguay a la Copa aunque todavía no lo ha certificado totalmente, creo que todavía no ha tocado techo", agregó el seleccionador, quien también se mostró en contra del uso del VAR: "Le saca un poco la esencia del fútbol, no solo por las demoras. Debería estar solo para eliminar los errores groseros".





Pese a ver como favorito a Uruguay, Jorge Fossati destacó el gran trabajo de la selección peruana un año antes del inicio del Mundial: "Esta generación de Perú ya está dejando huella, hizo una excelente segunda parte de la eliminatoria, hizo para mi gusto un muy buen Mundial. Pero el tiempo es así y no ha llegado de la mejor manera a la eliminatoria", finalizó.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Farfán tras la lesión que lo alejó de la Copa América : “Volveré más fuerte que nunca”

Toda la carne en el asador: la fórmula exitosa que prepara Tite para el Brasil vs Paraguay por Copa América