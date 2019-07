Selección peruana | Jonathan Maicelo se compara con Richarlison y pide 'disculpas' a los hinchas en Instagram | FOTO​

Jonathan Maicelo decidió tomar con humor la derrota sufrida por la selección peruana en la final de Copa América 2019 contra Brasil, el conocido boxeador nacional se comparó con Richarlison y pidió disculpas a toda la hinchada 'blanquirroja' a través de Instagram.

Maicelo pide 'disculpas' por gol

'Mis causas 'i'm sorry'... monedas son monedas pe.... Yo quería jugar para mi país, pero uno no es profeta en su tierra (me siento triste) fue', publicó Maicelo y de inmediato los comentarios de sus seguidores se hicieron sentir siguiendo con la broma.

Por su parte, Pedro Gallese dijo tras caer en la final de la Copa América que para él no fue penalti la acción en el área entre su compañero Carlos Zambrano y el brasileño Everton que terminó en el gol de Richarlison.

'Viéndolo en el vestuario me parece que no fue penal, por ahí el árbitro decide y uno tiene que acatarlo. Triste por no cumplir el objetivo estando en la final. Uno quiere siempre salir ganador, salir campeón. Brasil aprovechó los errores que tuvimos y después de eso se llevó el partido', declaró Gallese.

