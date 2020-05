Gianluca Lapadula es un nombre que en los últimos años ha estado sonando en la selección peruana pero que, a día de hoy, no ha tenido la oportunidad de vestirse con la blanquirroja. Su convocatoria o no convocatoria ha generado gran debate y uno de los que está en contra de su llamado al equipo de Ricardo Gareca es Johan Fano, quien se mantiene firme en su postura de que no se le debería convocar.

“Mantengo mi opinión de no convocar a Gianluca Lapadula. La selección está por encima de un nombre. Él rechazó la propuesta y gracias al bueno trabajo que se hizo en la selección, se pudo clasificar. Si me volvieran a preguntar, diría lo mismo”, afirmó en entrevista con Movistar Deportes.

La última vez que se le mencionó a Gianluca Lapadula sobre una posible convocatoria a la selección peruana fue este año, previo al inicio de las Eliminatorias, cuando nuevamente se mencionó quién podría ser el reemplazante de Paolo Guerrero.

De otro lado, Johan Fano habló sobre por qué no lo convocaron a la selección peruana en la época en la que era uno de los goleadores de la Liga MX: "No sé qué intereses tenía Markarián cuando no me convocó. Era goleador en México, volví a Universitario. Me llamó para un partido amistoso, pero no me convocó para las Clasificatorias. No sé por qué me puso la cruz en la selección en ese momento”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR