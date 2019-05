Selección Peruana: Joel Sánchez y su emoción tras ser convocado por Ricardo Gareca

Joel Sánchez es uno de los cinco jugadores de Melgar que han sido convocados a la lista preliminar de la Selección Peruana para la Copa América 2019. Ricardo Gareca lo ha vuelto a tener en consideración luego de 4 años de ausencia, pues el último llamado para el jugador 'Rojinegro' fue en el 2015.

Tras el llamado, Joel Sánchez expresó lo siguiente: “Para mí es importante estar en esta lista, porque sé que estoy a un paso, estoy cerca, porque sé que me están viendo y me da muchos ánimos a seguir trabajando. Espero seguir repitiendo buenos partidos, colaborando con mi equipo, para así tener alguna chance”, indicó el volante de Melgar en comunicación con Depor.

Además, añadió que “Luego de debutar (en la Selección), tocó pensar qué era lo que seguía. Pasar a un equipo grande, que sea protagonista, pensar en ser convocado para la Selección, ¿por qué no? He pasado por diferentes etapas. He jugado la Copa Perú, en Segunda División, me ha tocado jugar a nivel profesional y también en la Selección. Son experiencias que te ayudan a ser mejor”, agregó.

Así fue el doblete de Joel Sánchez - Video: GolPeru

El último fin de semana, Joel Sánchez le marcó un doblete a Alianza Lima, aunque no le bastó a Melgar pues cayó ante los 'Blanquizules' sobre el final del partido.

Más noticias en otros medios