Todo futbolista tiene sueños, ilusiones y deseos. Jesús Pretell, volante de la selección peruana, contó cuál es el suyo. En el programa “Ale en Depor”, el mediocampista que juega a préstamo en Melgar, reveló que una de las cosas que más lo ilusiona es tener la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi, estrella del Barcelona de España, defendiendo a la bicolor.

“A mí me gustaría jugar contra Argentina. Por Messi”, dijo el futbolista formado en Sporting Cristal al ser consultado sobre el rival que quisiera enfrentar defendiendo a la selección peruana. Para Jesús Pretell el delantero del Barcelona es el futbolista que más admira.

Entre los sueños de Jesús Pretell está salir al extranjero. Incluso, tiene una liga en la que le gustaría jugar. “Me gusta mucho España, me gusta el Atlético de Madrid, la intensidad que pone. Pero también me gusta el Real Madrid y Barcelona”, dijo.

Para Jesús Pretell el mejor momento en lo que va de su carrera fue la Copa América pues “era una emoción grande” que no la podía creer y “disfrutó bastante”. Aunque el futbolista de 21 años todavía no se siente titular en el equipo de Ricardo Gareca.

“En realidad no me siento así. Creo que el ‘Profe’ me tiene confianza y eso me motiva, pero fijo no me creo. Cuando yo llegué a la selección me sentí muy cómodo. Tuve en Advíncula, Ruidíaz, Santamaría y otros más, a quienes me acogieron y me sentía en confianza. Más que un grupo es una familia la selección”, agregó el jugador de Melgar de Arequipa.

Además, Jesús Pretell contó que varios años atrás pudo dejar el fútbol. “Hace como cinco años cuando llegué a Lima, deje a mi familia (en Piura) y me sentía muy triste. Quería dejar el fútbol para regresarme y seguir con ellos. La luché porque estaba entre si irme o esperar un poco. Me sentía muy triste. Todo esfuerzo tiene su recompensa y gracias a Dios se está dando”, señaló.

Otro de los pasajes de su carrera que reveló Jesús Pretell es cuando jugó la Copa Perú. Reconoce que es distinto al fútbol profesional. “Los árbitros no cobran nada porque si no se los ’comen’. En Primera es distinto. En Copa Perú hay muy buenos jugadores, pero hay demasiada diferencia: el fútbol profesional es más amateur”, comentó.

