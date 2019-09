Selección peruana | Jeisson Martínez, el '9' de la Segunda de España que le pide una chance a Ricardo Gareca | VIDEO

Jeisson Martínez, delantero que milita en el Fuenlabrada de la Segunda División de España, habló de la posibilidad de ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana.

"Tengo DNI peruano y tengo a gran parte de mi familia en Perú. Conmigo no se ha contactado nadie para integrarme a la selección peruana. A mí me encantaría, pero eso no está en manos mías. Trabajo todos los días y me gustaría representar al país que me vio nacer", contó en entrevista a RPP.

Jeisson Martínez es delantero y juega como '9', además ya lleva un gol en tres partidos de la Segunda División de España. Es titular y está dispuesto a jugar en cualquier puesto: "Con tal de que me hagan debutar lo haría hasta de lateral derecho", agregó.

Por último, Jeisson Martínez reveló que Nilson Loyola, defensor que fue parte del plantel que jugó el Mundial Rusia 2018, es su primo. "Estoy orgulloso de que haya llegado a debutar con la selección peruana".

