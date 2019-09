Selección peruana: Jefferson Farfán y los jugadores mejores puntuados en el FIFA 20 | VIDEO

Un total de 25 jugadores peruanos tendrán presencia en la nueva edición de FIFA 20. Según la página Futhead, el jugador más valorado de la selección peruana es André Carillo (Al-Hilal- Arabia Saudita) con 78 puntos y el peor Piero Vivanco (Huachipato-Chile) con 54 puntos.

Los otros futbolistas de la selección peruana que completan el Top 5 son: Jefferson Farfán (77 puntos), Raúl Ruidiaz (76 puntos), Claudio Pizarro (75 puntos) y Renato Tapia (74 puntos).

Paolo Guerrero no aparecerá en esta nueva versión por que FIFA 20 no tiene la licencia de los equipos brasileños y por ello los jugadores no aparecen con sus nombres reales.

El lanzamiento general de FIFA 2020 fue anunciado para este viernes 27 de setiembre.