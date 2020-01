Antes de partir a España para unirse a la pretemporada de Lokomotiv Moscú, Jefferson Farfán brindó una entrevista al diario El Comercio y, entre tantos temas, el delantero de la selección peruana opinó sobre Kevin Quevedo.

El presente del atacante de 22 años no es el mejor. Hace unos días, el futbolista fue desafectado de la selección peruana Sub 23 que disputará el Preolímpico en Colombia por una indisciplina y, de otro lado, su futuro todavía no está definido.

Farfán señaló que, como todo joven, Quevedo está atravesando por una etapa en la que los errores deberían ayudarle a madurar. Además, la ‘Foquita’ ha pedido no ser tan severos con el jugador que defendió la camiseta de Alianza Lima el año pasado.

“Todos los futbolistas a corta edad cometemos errores, no podemos lapidar a Kevin Quevedo. Todo lo contrario, hay que levantarlo para que salga de esta situación complicada”, manifestó el ex Schalke 04.

Farfán, por otro lado, no ha dudado en expresar la “admiración” que siente por la calidad y el buen juego que ha mostrado el atacante. Es más, ‘Jeffry’ indicó que podría ser útil para la Blanquirroja.

“Es un muchacho joven, tengo admiración también por él, me gusta mucho su fútbol. Del fútbol peruano, Quevedo es el que más me gusta. Es un muchacho habilidoso, tiene gol y es importante para el futuro de la selección”, concluyó.

Ya quiere volver

Jefferson Farfán está en la última etapa de la rehabilitación de la lesión a la rodilla que le marginó de los campos desde el año pasado. “Estoy tranquilo por cómo ha evolucionado; estos dos meses que faltan para empezar el campeonato ruso voy a terminar mi recuperación”, señaló.