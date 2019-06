Selección peruana | Jefferson Farfán será operado en Roma y estará fuera de los campos cerca de 6 meses

Jefferson Farfán viajará a Roma para ser intervenido de su desprendimiento de cartílago de la rodilla izquierda, informó el médico de FC Lokomotiv, Nikita Karlitski. En diálogo con la agencia de noticias rusa TASS, manifestó que informará el tiempo de recuperación de Farfán una vez que haya visto los resultados de los estudios médicos pertinentes; sin embargo, en el club creen que la ‘Foquita’ podrá volver a competir recién en 2020.

“Ahora Jefferson Farfán fue a una de las clínicas de Lima para un examen completo, mientras la información está siendo aclarada. La lesión es seria. No puedo decir el diagnóstico, ni siquiera el jugador, pero todo es serio “, dijo Karlitsky. “El periodo de recuperación es de aproximadamente seis meses, pero todavía hay muchas preguntas. No podemos decir con certeza, porque no tenemos fotos“, indicó.

“Él debe volar para aquí con nosotros (pretemporada en Austria) y luego irá a Roma. Aún no sé exactamente cuándo Jefferson Farfán llegará, pero en los próximos días, cuando llegue, le haremos una investigación adicional. Mientras, estamos hablando sobre el tiempo de recuperación aproximado, basado en los datos que enviamos remotamente. Podemos decir las fechas exactas cuando lo miremos”, añadió.

Los jugadores del club ruso suelen realizarse los estudios médicos de mayor seriedad y las operaciones en la Clínica Deportiva Villa Stuart, situada en el centro de Roma, sobre la colina del Monte Mario.