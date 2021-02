En Río de Janeiro, época de carnavales, pero en plena pandemia, arribó un muchachito de 20 años, proveniente de Cristal: Fernando Pacheco. Con las maletas llenas de ilusión, el cañetano se adaptó a nueva cultura, idioma y fútbol. “Felizmente estoy rodeado de gente buena en el club”, confesó el extremo. “Converso mucho con Michel Araújo, mi compañero uruguayo, ahí paramos molestando en buena onda a Ganso, gran futbolista, aconseja mucho”, agregó. A continuación nos habla sobre su ilusión de jugar al lado de Jefferson Farfán, los consejos de Paolo Guerrero y su sueño de llegar a la selección peruana.

¿Cuál es la valoración que tienes tras la primera temporada con Fluminense?

Fue complicado para todo el mundo por el tema de la pandemia, no solo del fútbol, la salud. En el fútbol muchas cosas cambiaron, pero pudimos adaptarnos a esta nueva vida. En las prácticas, igual uno siempre sacándose la mugre. El 2020 fue un año de mucho aprendizaje, y ahora trabajando para seguir teniendo oportunidades de jugar.

¿Y siempre en comunicación con la familia en Perú por el tema de la salud?

Sí, gracias a Dios. Mi familia en el sur, Bujama, Cañete, están bien. Están tranquilo, pero no se confían con el tema de los cuidados por el covid. Dios quiera que pronto haya una solución.

¿Cuál es el objetivo ahora en el 2021?

Poder jugar más, consolidarme, volverme parte importante del equipo, y estar en la selección peruana.

¿Si sales en lista para los partidos ante Bolivia y Venezuela?

Voy corriendo a la selección. Uno siempre tiene que trabajar para el momento. Si es ahora o después, también. Para un joven, el mejor sueño es consolidarse en la selección.

Luego de ocho años, Fluminense jugará en la Copa Libertadores.

Será una bonita oportunidad de poner al club en el lugar que se merece a nivel de Copa Libertadores. En lo persona, viene un reto bastante fuerte en el que debo estar bien preparado. No es lo mismo el brasileirao que la Libertadores. Es un objetivo bonito para todo futbolista.

Fluminense acaba de vender a sus chicos de 17 años: Arthur y Kayky al Manchester City. Es una vitrina para todo joven como tú.

Sí, el club que más ha venido jugadores jóvenes al exterior es Fluminense. Es una vitrina muy importante, y dar el salto que todo jugador quiere.

¿En qué repotenciaste tu juego en Brasil?

Nunca voy a dejar de aprender. Acá aprendí cosas nuevas, el tema de la salud, cuidado propio, salud, las comidas, todo es para uno, no para el amigo ni para el compañero. Es muy parecido a Cristal, hay grandes profesionales con mucho orden. El tema de la intensidad de trabajos es distinto. Me voy sintiendo bien.

¿El idioma cómo te va?

No necesario tener un profesor. Acá me rodeo con compañeros que hablan español. Veía películas, el día a día, ya puedo hablar y entender el portugués. Mas bien yo he enseñado algunas jergas a mis compañeros.

CELEBRAR A LO MBAPPÉ

¿De anotar un gol con ‘Flu’ celebrarás a lo Mbappé?

Sí, también. Si el momento llega, lo haré. Sería redondo hacerlo en la Copa Libertadores o un clásico con el Flamengo.

Paolo Guerrero se lesionó cuando jugó contra Fluminense.

Sí, en el túnel, previa lesión, en el entretiempo, intercambiamos camiseta. Lamentablemente después vino el tema de su lesión.

¿Y conversas con Paolo?

Sí, he hablado con él. Me preguntó como me iba, como me trataban, que, si pasaba algo, que le avise. Siempre que siga enfocado y nunca deje de luchar por mis sueños.

¿Realidades futbolísticas distintas con Lecaros y Quevedo en Brasil?

Fue complicado lo de Lecaros, es muy joven, fue chocante llegar a un club grande, otro país, y pase el tema del descenso. Tiene que levantarse y seguir por sus sueños. Ha mejorado muchas cosas, ha potenciado su juego. El tema de Quevedo no tuvo la oportunidad de mostrar su juego, volvió al Perú, pero está en un equipo donde podrá tener una revancha.

¿Conversaste con Lecaros tras el descenso con Botafogo?

Sí, lo más importante para un jugador al salir al extranjero, es seguir adelante. Yo tendría de última opción regresar a Perú, que se quede todo el tiempo acá en Brasil.

¿Tienes comunicación con tu tío Willy Rivas?

Siempre me aconseja que debo ser perseverante, que tome decisiones con cabeza fría. Siempre está aconsejarme, hablo a diario con él. Me dice que me cuide el peso, he ganado en masa muscular.

JUGAR CON FARFÁN

¿Te gustaría ver a Farfán jugando en Brasil?

Sería algo bonito poder enfrentarlo o que juegue acá conmigo, en Fluminense. Sería ganar experiencia a su lado.

¿Siempre estás atento a Sporting Cristal?

Tengo contacto con excompañeros del equipo. Siempre deseándole lo mejor. Hoy, el club demuestra muchas cosas, pese a que muchos no creían que le iría mejor.

¿Enfrentarlo en Copa Libertadores?

Sería algo lindo, no sé si pueda jugar por mi carta pase, pero si se da oportunidad, sería algo lindo.