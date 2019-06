Selección peruana

Selección Peruana | Jefferson Farfán fue recordado por Ivana Yturbe en transmisión de Esto es Guerra | VIDEO

La 'Foquita' fue mencionado en el programa reality

2019/06/12 - 21:04

Fue uno de los romances del verano en la farándula peruana. Hace algunos meses, Jefferson Farfán e Ivana Yturbe se lucían juntos, en lo que parecía ser una nueva relación para el jugador de la Selección Peruana. Previo a la Copa América, el delantero fue mencionado en el programa 'Esto Es Guerra' por la modelo Rosangela Espinoza, quien afirmó que Ivana ingresó al programa gracias a la 'Foquita': "Todo el mundo sabe que Ivana entró cuando estuvo con Jefferson Farfán", indicó.

Video: América TV

Ivana Yturbe se defendió e indicó lo siguiente: "(Su actitud) Es muy baja, mete cosas que no tiene que meter. Yo he estado mucho antes en Esto Es Guerra, hice mi casting esperando desde las 6 de la mañana y no tuve que hacer las cosas que ella menciona", indicó la joven modelo.

De otro lado, Jefferson Farfán ya se encuentra en Brasil junto a la Selección Peruana, que arribó este miércoles por la noche a la ciudad de Porto Alegre, donde debutarán frente a la Selección de Venezuela en el Arena do Gremio.

