Jean Pierre Rhyner y el día que destruyó a exreferente de la selección

Jean Pierre Rhyner, defensor peruano de 22 años, ha sido contactado por Ricardo Gareca para unirse a la selección peruana y será una de las novedades en la próxima lista para los amistosos ante Holanda y Alemania.

Sin embargo, hace algunos años en entrevista con EL BOCÓN, le dio con palo a uno de los exreferentes de la selección peruana, Carlos Zambrano, pues no le gustaba para nada su estilo de juego.

-Cómo te va en el Grasshopper?

-Juego desde que tenía 6 años en Grasshopper. En todas las divisiones fui capitán hasta la Sub-21. Hace unos pocos meses subí al primer equipo, ahorita alterno con la Sub-21 porque en mi puesto hay muchos jugadores y el entrenador quiere que esté bien para la segunda parte del torneo.

- ¿Cuáles son tus características como defensa central?

-Voy bien en el juego aéreo, siempre subo en las pelota parada y tengo gol. Jugué también de volante un par de partidos. Yo me adapto rápido a lo que el entrenador me indique. Soy ambidiestro, así que no me hago problemas. Juego también de volante, de '6'.

¿Viste los partidos de la selección peruana?

-Sí, vi los partidos por Internet, cada vez que puedo lo miro cuando no tengo entrenamientos tan temprano.

- Carlos Zambrano es el indiscutible en la zaga, ¿Crees que sintonizarían en juego?

-Yo veo cómo juega él, no me gusta. Muchas faltas tontas hace y en varios partidos ha perjudicado a la selección peruana.

-¿Te ilusiona jugar estas Eliminatorias con Perú rumbo a Rusia 2018?

-Sí, es mi sueño jugar por Perú. Veo que la selección peruana tiene un buen equipo formado, solo falta que puedan encontrar la manera de sincronizar bien.