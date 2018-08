Jean Deza: "Yo mismo me saqué de la selección peruana"

El delantero de Sport Huancayo, Jean Deza, admitió los errores que tuvo en su carrera que lo alejaron del radar de Ricardo Gareca para la selección peruana. El jugador ahora se encuentra alejado de los escándalos y espera volver a ser convocado.

"Tuve un traspié. Sé que me pedí el Mundial, y que yo mismo me saqué de la selección peruana, porque siempre estuve convocado. Pero uno aprende de los errores. Y lo estoy haciendo. En Huancayo, senté cabeza. Viví la realidad. Cada día me levanto y quiero ser mejor", dijo Jean Deza en Futbolomanía.

La clave

Jean Deza aseguró que la continuidad en Sport Huancayo hará que pueda regresar a la selección peruana, aunque primero deberá ganarse el titularato.

"Lo principal es llegar al nivel que me conocieron. No es fácil hacerlo, debido a que Huancayo tiene altura. Sé que tengo que llegar para regresar a la selección peruana", expresó.

Mea culpa

"He aprendido que hay que aprovechar las oportunidades. Lo más lindo es estar en Europa, en un equipo competitivo. Yo lo tuve y lo perdí. Quiero regresar. Para los chicos, les digo que deben ser profesionales, porque eso los va a llevar lejos", añadió.

