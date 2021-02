Alianza Lima tuvo un año 2020 para el olvido con el descenso. Uno de los clubes más grandes del país, terminó perdiendo la categoría en una temporada en la que tuvo hasta cuatro entrenadores: Pablo Bengoechea, Mario Salas, Guillermo Salas (un partido como interino) y Daniel Ahmed. Dos grandes protagonistas -y responsables- de la baja fueron Jean Deza y Carlos Ascues, futbolistas que llegaron a Matute como estrellas, pero que no dieron la talla pese a su pasado incluso en la selección peruana.

El caso Jean Deza

Han pasado casi tres meses de la última fecha del 2020, cuando Alianza Lima perdió la categoría y desde entonces de ambos jugadores se sabe poco. En el caso de Jean Deza, el atacante dejó Alianza Lima a mediados de junio, tras protagonizar varias indisciplinas y “ampays” en los que fue captado rompiendo los protocolos por la cuarentena. Finalmente, luego de la salida de Pablo Bengoechea, se decidió la llegada de Mario Salas y el técnico chileno le bajó el dedo.





Así, Jean Deza se fue con tres partidos en Alianza Lima, puesto que en marzo se paró el fútbol debido a la aparición de la pandemia por coronavirus. No tuvo injerencia en la pésima campaña del equipo con Mario Salas, pero sí fue uno de los detonantes para la salida de Pablo Bengoechea y generó una fuerte crisis deportiva en el primer semestre debido a sus sonados ampays incluso junto a jugadores como Carlos Ascues y sus relaciones sentimentales durante la cuarentena.

Jean Deza en 2014 llegó a la selección y era una de las grandes promesas.

Luego de Alianza Lima, Jean Deza fichó por el Binacional, con el que hizo una regular campaña el resto del año. Sumó 14 partidos, 11 de ellos como titular y no pudo marcar ningún gol. Para la temporada 2021 no renovó con Binacional y sigue todavía en busca de un equipo para este año, pese a que ya la mayoría de clubes se encuentra en la recta final de su pretemporada.

Hace un mes, Jean Deza fue noticia nuevamente porque protagonizó un polémico evento en Puno, donde fue parte de un campeonato relámpago de fútbol en plena pandemia y con restricciones por Covid-19 junto al futbolista Andy Polar. En diciembre último, protagonizó otro escándalo, cuando fue detenido por participar de una fiesta en pleno toque de queda y pandemia. Hasta ahora, con 27 años, no se conoce su futuro profesional.

Jean Deza jugó un campeonato en plena cuarentena.

El caso Carlos Ascues

Carlos Ascues, de 28 años, dejó el Orlando City para volver a Alianza Lima, donde en la temporada 2020 nunca logró asentarse ni asumir el rol de líder dentro del campo pese a su larga experiencia. El mediocampista además protagonizó ampays junto a Jean Deza, que incluso ameritó que el técnico Pablo Bengoechea lo “borre” por unos partidos de Alianza Lima.

Carlos Ascues disputó 24 partidos e hizo 4 goles en la temporada para el olvido. Fue incluso criticado por un festejo en un gol en el que hizo la seña de callar al hincha. En los partidos más decisivos no pudo aparecer ni ser gravitante para sacar resultados positivos. Finalmente, tras concluir su contrato con Alianza Lima, el mediocampista ha vuelto a Melgar, club dueño de su carta pase. Sin embargo, se sabe que el club no lo tendrá en cuenta para esta temporada por lo que el futbolista sigue buscando club. Hasta ahora, no ha tenido suerte.

Jean Deza y Carlos Ascues fueron ampayados en pasado febrero en la 'Casa de la salsa' de La Victoria con la siempre polémica Shirley Arica. La juerga se habría dado luego del triunfo de Alianza ante Atlético Grau de Piura.