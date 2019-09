Selección peruana | Jean Deza sobre volver a la 'bicolor': "Jugando bien se me abrirán las puertas" | VIDEO

Se ilusiona con la 'bicolor'. El jugador de UTC de Cajamarca, Jean Deza, se convirtió en figura de la Liga 1 luego de su buena actuación ante Alianza Lima en la fecha 7 del Torneo Clausura, luego del duelo en el estadio Héroes de San Ramón, varios lo nombraron como alternativa en la selección peruana para las siguientes fechas FIFA.

Por ello, el jugador de Alianza Lima se refirió al respecto y se mostró bastante ilusionado con ser convocado por Ricardo Gareca: "Todo jugador quiere estar en la selección en estos momentos. Ricardo Gareca no sólo mira el momento, sino el trabajo en el tiempo y rendimiento", señaló en 'Las Voces del Fútbol'.

Asimismo, Deza agregó que viene trabajando para UTC y sabe que está jugando bien: "Sé que jugando bien, llevando mi vida bien, se me van a abrir las puertas", agregó. Por otra lado, Deza recordó las épocas 'doradas' de la selección sub 20 qe compartió con Edison Flores, Renato Tapia y Miguel Araujo, jugadores que hoy pertenecen al equipo del 'Tigre'.

"Creo que toda esa generación del Sub-20, no solo yo, varios que no fueron y varios que sí fueron al Mundial, pasamos por un tema de la madurez de distinta manera. De repente tuvieron más personas que los apoyaron y supieron escuchar, por lo que se dedicaron a lo suyo y merecida esa convocatoria. Otros, como en mi caso, no lo tomamos de la misma manera y creo que esa fue la diferencia", finalizó.

