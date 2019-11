La selección de Colombia ya conoce a sus 23 jugadores convocados para los partidos amistoso de fecha FIFA ante Perú y Ecuador. La relación la encabeza James Rodríguez, quien no ha estado disponible en los últimos dos últimos partidos de su equipo, Real Madrid, y tampoco lo estará hoy ante Galatasaray.

Esa esa la principal novedad en la nómina final, luego del anuncio de la lista provisional de 34 futbolistas que se publicó el martes pasado. Vale decir que James Rodríguez jugó su último partido el 19 de octubre, ante Mallorca, por Laliga Santander.

“En España hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Si no estuviera bien no lo habría convocado”, confesó el entrenador Carlos Queiroz, en rueda de prensa, sobre James Rodríguez, quien no estuvo en los juegos de Colombia de septiembre y octubre.

Por otro lado, el portugués explicó que consideró la final de la Copa Libertadores para no llamar a los jugadores de River Plate, Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero. “Yo no los consideré para la convocatoria. Es una decisión y una actitud normal en Europa”, contó.

Colombia se medirá el viernes 15 de noviembre con Perú, en el Hard Rock Stadium de Miami. Cuatro días más tarde, los ‘Cafeteros’ chocarán con Ecuador en el Red Bull Arena, de New Jersey.

Lista de convocados de Colombia para amistosos ante Perú y Ecuador:

Arqueros

David Ospina | Napoli (ITA)

Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Éder Chaux | Patriotas (COL)

Defensas

Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Yerry Mina | Everton FC (ING)

Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

William Tesillo | León (MEX)

Johan Mojica | Girona (ESP)

Mediocampistas

Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Steven Alzate | Brighton (ING)

Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Yairo Moreno | León (MEX)

Delanteros

Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Steven Mendoza | Amiens (FRA)

Róger Martínez | América (MEX)

Luis Díaz | FC Porto (POR)

Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

James Rodríguez | Real Madrid (ESP)