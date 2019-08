Selección peruana | Internacional negocia con la FPF para que no convoquen a Paolo Guerrero ante Ecuador

Paolo Guerrero atraviesa un momento espectacular con Internacional. En el último duelo, por la semifinal de ida en la Copa de Brasil, el 'Depredador' ejecutó un tiro libre cuyo rebote culminaría en gol para el equipo 'Colorado'. La presencia del 'Depredador' es vital para el encuentro de vuelta, pero hay un problema: la selección peruana disputará un amistoso frente a Ecuador el 5 de setiembre y un día antes, el 4, juega Inter ante Cruzeiro en el Beira Río.

Por ello, el vicepresidente de Internacional, Roberto Melo, aseguró que el club de Porto Alegre ya ha iniciado las conversaciones para solicitar que Paolo Guerrero esté ausente del amistoso frente a Ecuador, lo que significaría que solo jugaría frente a Brasil el 10 de setiembre, en Estados Unidos.

Captura: Globoesporte

"Hemos hablado sí. Ya tuvimos algunas (conversaciones) y tendremos otras con todas las áreas, Conmebol, CBF, equipo nacional peruano. Haremos todo lo posible para evitar la gran pérdida de perder a un jugador tan importante en estas decisiones", dijo el vicepresidente de fútbol Roberto Melo.

Eso sí, Roberto Melo se encuentra bastante confiado en que todo prosperará como Internacional lo planea: "Estoy optimista. Es importante tener sentido común. Ahí podremos contar con él", añadió el dirigente.

(CRUxINT) 0x1 - 31'/1T: INTER ABRE O PLACAR NO MINEIRO! Guerrero bate falta no ngulo, Fábio defende parcialmente e Edenilson no perdoa!!! #VamoInter pic.twitter.com/rhlnHDwX49

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 8, 2019