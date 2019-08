Selección peruana | Hoy Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados para amistosos ante Ecuador y Brasil

Se acabó la espera. Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, dará a conocer hoy a los 23 convocados para disputar los amistosos FIFA del 5 y 10 setiembre ante Ecuador y Brasil, respectivamente, en Estados Unidos.

Pese a que el grueso de futbolistas usualmente llamados a la bicolor se mantiene, existen novedades en la nómina en comparación a los últimos convocados para disputar al Copa América 2019.

Del saque, Pedro Aquino sería la principal novedad en la convocatoria de Ricardo Gareca. El volante, quien volvió al titularato en León de México luego de superar una lesión, quiere recuperar el tiempo perdido y no hay mejor manera que hacerlo en la bicolor.

Gianfranco Chávez, defensor de Sporting Cristal, tiene todo para ser parte de la lista del ‘Tigre’. Ante la ausencia de Miguel Araujo, quien está sin equipo y no será considerado en la selección, el futbolista será llamado para ser el reemplazante de Carlos Zambrano.

¿Con el ‘chaval’?

La duda recae en la zona de creación, donde Gareca no ha dado pistas de su decisión sobre Christian Cueva. El volante no tiene continuidad en Santos FC, pero podría entrar en la nómina del entrenador. Sin embargo, en caso no sea llamado, Cristian Benavente es una opción.

Por otro lado, Christofer Gonzales es fijo en el mediocampo y adelante Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz comandarán el ataque. Pese al pedido del Inter de Porto Alegre, Gareca lo tendrá en cuenta.